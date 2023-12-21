Англія

В організації відкинули будь-які концепції змагання.

АПЛ прокоментувала рішення Суду Європейського Союзу, який оголосив, що УЄФА та ФІФА не мали права накладати санкції на клуби через участь в альтернативних змаганнях.

"Ліга бере до уваги сьогоднішнє рішення Суду Європейського Союзу у справі щодо Суперліги та продовжує відкидати будь-яку подібну концепцію. Це важливе рішення, ми вивчимо його наслідки для гри.

Постанова не підтримує так звану Суперлігу, і Прем’єр-ліга продовжує відкидати будь-яку таку концепцію. Вболівальники мають життєво важливе значення для гри, і вони неодноразово чітко заявляли про свою опозицію до "відривної" конкуренції, яка розриває зв’язок між внутрішнім і європейським футболом.

Прем’єр-ліга підтверджує свою відданість чітким принципам відкритого змагання, які лежать в основі успіху внутрішніх і міжнародних клубних змагань.

Футбол процвітає завдяки конкурентоспроможності, створеній підвищенням і пониженням, щорічній кваліфікації на основі заслуг від внутрішніх ліг і кубків до міжнародних клубних змагань, а також давньому суперництву та ритуалам, пов’язаним із вихідними, які зарезервовані для національного футболу.

Ці принципи закріплені в Хартії власників Прем’єр-ліги, представленій у червні 2022 року, яка спрямована на підвищення колективної сили та конкурентоспроможності Ліги в найкращих інтересах ширшої гри.

З 2021 року Прем’єр-ліга разом з іншими футбольними організаціями також посилила свої правила та управління в цій сфері.

Прем’єр-ліга продовжуватиме вести відкритий і конструктивний діалог з усіма відповідними футбольними зацікавленими сторонами щодо того, як найкраще захистити та зміцнити взаємодоповнюючий баланс внутрішнього та міжнародного клубного футболу", — йдеться в заяві АПЛ.

Рішення Суду вже прокоментували президенти Реала Флорентіно Перес та Барселони Жоан Лапорта, а також гендиректор Суперліги Бернд Райхарт. Нещодавно свою позицію висловили в УЄФА, Барселоні, Ла Лізі та Бундеслізі.