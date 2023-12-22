Італія

Італійський клуб може потрапити у неприємну ситуацію.

Фінансова поліція Болоньї конфіскувала акції у президента Верони Мауріціо Сетті. Про це повідомляє Sky Sport Italia.

За інформацією джерела, власник італійського клубу перебуває під слідством у справі про банкрутство.

Функціонера підозрюють у розкраданні коштів під час передачі акцій Верони від збанкрутілої компанії Star Ball Srl.

Наразі акції Верони тимчасово заарештовано.

Після 16 турів Верона набрала 11 очок і посідає передостаннє, 19 місце у турнірній таблиці Серії А.