Італійський клуб може потрапити у неприємну ситуацію.
Мауріціо Сетті, Getty Images
22 грудня 2023, 11:35
Фінансова поліція Болоньї конфіскувала акції у президента Верони Мауріціо Сетті. Про це повідомляє Sky Sport Italia.
За інформацією джерела, власник італійського клубу перебуває під слідством у справі про банкрутство.
Функціонера підозрюють у розкраданні коштів під час передачі акцій Верони від збанкрутілої компанії Star Ball Srl.
Наразі акції Верони тимчасово заарештовано.
Після 16 турів Верона набрала 11 очок і посідає передостаннє, 19 місце у турнірній таблиці Серії А.