Україна

Донецька команда проти створення європейської Суперліги.

Донецький Шахтар відреагував на рішення Європейського суду, який ухвалив, що УЄФА та ФІФА не мали права блокувати створення європейської Суперліги.

"Шахтар бере до уваги рішення Європейського Суду у справі ЄСЛ, яке жодним чином не підтримує будь-який так званий проєкт Суперліги.

Як клуб, ми на 100% прагнемо працювати через Асоціацію європейських клубів (ECA) разом з іншими європейськими клубами, щоб підтримувати цінності, які визначають європейський футбол. Цього можна досягти лише завдяки тісному партнерству ECA з УЄФА", — йдеться в заяві донецького клубу.

Раніше повідомлялося, що Зубков — найкращий гравець Шахтаря у грудні.