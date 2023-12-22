Донецька команда проти створення європейської Суперліги.
ФК Шахтар
22 грудня 2023, 11:56
Донецький Шахтар відреагував на рішення Європейського суду, який ухвалив, що УЄФА та ФІФА не мали права блокувати створення європейської Суперліги.
"Шахтар бере до уваги рішення Європейського Суду у справі ЄСЛ, яке жодним чином не підтримує будь-який так званий проєкт Суперліги.
Як клуб, ми на 100% прагнемо працювати через Асоціацію європейських клубів (ECA) разом з іншими європейськими клубами, щоб підтримувати цінності, які визначають європейський футбол. Цього можна досягти лише завдяки тісному партнерству ECA з УЄФА", — йдеться в заяві донецького клубу.
Раніше повідомлялося, що Зубков — найкращий гравець Шахтаря у грудні.