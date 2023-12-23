Англія

Для українця це буде 19 поєдинок цього сезону.

Сьогодні, 23 грудня, відбудеться матч 18 туру англійської Прем'єр-ліги, в якому Ноттінгем Форест на своєму полі прийме Борнмут.

Тренерський штаб "вишень" на чолі з Андоні Іраолою ухвалив рішення випустити у стартовому складі своєї команди українського захисника Іллю Забарного.

Борнмут: Нето — Біллінг, Сенесі, Забарний, Сміт — Кук, Крісті — Таверньє, Семеньйо, Уаттара — Соланке.

Для 21-річного українця це буде 19 поєдинок цього сезону.

Матч Ноттінгем Форест — Борнмут розпочнеться о 17:00 за київським часом. Слідкувати за ключовими моментами матчу можна буде на Football.ua.