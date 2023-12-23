Український захисник проводить солідний сезон у складі "ірисок".
Віталій Миколенко, Getty Images
23 грудня 2023, 17:42
Статистичний портал WhoScored представив символічну збірну за підсумками першої половини сезону в англійській Прем'єр-лізі.
До кращих потрапив український захисник Евертона Віталій Миколенко, у якого середня оцінка — 7,17.
Повністю символічна збірна АПЛ за підсумками першої половини сезону виглядає так:
Воротар: Андре Онана (Манчестер Юнайтед);
Захисники: Віталій Миколенко (Евертон), Вірджил ван Дейк (Ліверпуль), Крістіан Ромео (Тоттенгем), Трент Александер-Арнольд (Ліверпуль);
Півзахисники: Жеремі Доку (Манчестер Сіті), Родрі (Манчестер Сіті), Джеймс Меддісон (Тоттенгем), Букайо Сака (Арсенал);
Нападники: Сон Хин Мін (Тоттенгем), Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті).
Нинішнього сезону Миколенко провів 12 матчів в АПЛ, у яких забив два м'ячі.