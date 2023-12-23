Англія

Наставник "молотобійців" поділився своїми думками після гри з "червоними дияволами".

Головний тренер Вест Гема Девід Моєс прокоментував перемогу своєї команди у матчі 18 туру АПЛ проти МЮ (2:0).

"У другому таймі ми стали набагато кращими, і в перерві я сказав, що ми не достатньо загрожували воротам суперника. Ми мали деякі хороші моменти попереду, але нічого не досягли, але в другому таймі ми виглядали набагато краще. Коли було потрібно, щоб хтось знайшов ідеальний пас, Пакета зробив блискучу передачу на Боуена.

Він безстрашний, він готовий приймати ризиковані передачі та досягати результатів. За ним бігли суперники, а він просто забив м'яч. Боуен поводиться так, ніби хоче стати бомбардиром. Сьогодні він показав, що готовий до цього.

Ми мали важкий тиждень: три гри за шість днів. Нам довелося викручуватися із ситуації. Ми були розчаровані результатом проти Ліверпуля.

Для нас дивно перебувати на шостому місці. Минулого сезону ми продали найкращого гравця Англії, і я хочу продовжувати будувати команду і робити її ще кращою. Ви завжди маєте шанс втратити хороших гравців, і головне — знайти способи цього уникнути", — наводить слова Моєса BBC.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед не забив у чотирьох матчах поспіль вперше з 1992 року.