Англія

Наставник "червоних дияволів" поділився своїми думками після гри з Вест Гемом.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг прокоментував поразку своєї команди у матчі 18 туру англійської Прем'єр-ліги проти Вест Гема (0:2).

"Я думаю, це були пристойні 72 хвилини, протягом яких ми не скористалися своїми моментами. Ми повинні були вийти вперед, але не зробили цього, а потім був момент, коли ми вимкнулися з гри.

Гарначо впевнений у собі і зараз він у добрій формі. Він був віч-на-віч з голкіпером і міг забити м'яч, але він цього не зробив.

Ми намагалися. Вест Гем не відставав від нас протягом тривалого періоду гри, а потім вони забили гол, і тоді, звичайно, це надихнуло їхню команду. Після цього вони дуже агресивно захищалися у штрафному майданчику, і з цього моменту було складно створити момент для голу.

На даний момент ми не є лідерами, але минулого тижня ми бачили, що проти кращих гравців ліги ми грали віч-на-віч. Ми не забили, але у нас були найкращі можливості. Тоді ми дуже добре захищалися протягом 90 хвилин, і це завжди має бути нашим стандартом. Ми повинні вносити це в кожну гру.

У 2023 році ми виграли Кубок, зіграли у фіналі Кубка Англії, були третіми в чемпіонаті. Були яскраві моменти, у нас хороші гравці, але ми не є ефективними. На це є причини, у нас багато травм, тому команда буде краща, якщо травмовані повернуться. Ми повинні зберігати спокій, триматися разом, дотримуватися плану, і ми повинні робити це разом", — наводить слова тен Гага ВВС.

Раніше повідомлялося, що тен Гаг не хоче, щоб Манчестер Юнайтед викупав Амрабата.