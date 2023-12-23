Англія

Іспанець був задоволений діями своїх підопічних.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета висловився щодо матчу проти Ліверпуля, в якому було зафіксовано нічийний результат, передає портал BBC.

Ліверпуль — Арсенал 1:1 Відео голів та огляд матчу 23.12.2023

Іспанський спеціаліст похвалив своїх підопічних, а також відзначив високий рівень напруги у поєдинку.

"Велике випробування, і ми його точно витримали. Хлопці були неймовірними. Одна з найнапруженіших і бурхливих ігор, які я бачив за 20 років у цій лізі, що багато про що каже. Це була неймовірна гра між двома командами, які підняли планку на новий рівень, обидві сторони хотіли перемогти і демонстрували це своєю грою. В останні 15-20 хвилин наша команда дуже хотіла перемогти, але ми не знайшли правильного якісного моменту в останній третині, щоб досягти цього", — заявив Артета.

За підсумками поєдинку проти Ліверпуля Арсеналу вдалося зберегти за собою першу сходинку у турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги. Підопічні Юргена Клоппа все ще відстають на один заліковий бал, посідаючи друге місце.