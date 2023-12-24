Італія

Клубу потрібне підсилення центру захисту.

Центральний захисник Маттео Габбія може повернутися до Мілана взимку, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Габбія був орендований Вільярреалом до кінця сезону, але ряд травм змушує "россонері" достроково повернути 24-річного італійця. У цьому сезоні він встиг взяти участь у 13 матчах іспанського клубу у всіх турнірах.

Романо додав, що одним Габбією Мілан не планує обмежуватися і хоче підписати ще одного гравця на цю ж позицію.

Нещодавно повідомлялося, що "россонері" спробують підписати Клемана Ленгле з Барселони, орендованого Астон Віллою. Проте, головний тренер бірмінгемців Унаї Емері заявив, що французький захисник потрібен йому на другу половину сезону.