Клубу потрібне підсилення центру захисту.
Маттео Габбія, Getty Images
24 грудня 2023, 17:21
Центральний захисник Маттео Габбія може повернутися до Мілана взимку, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Габбія був орендований Вільярреалом до кінця сезону, але ряд травм змушує "россонері" достроково повернути 24-річного італійця. У цьому сезоні він встиг взяти участь у 13 матчах іспанського клубу у всіх турнірах.
Романо додав, що одним Габбією Мілан не планує обмежуватися і хоче підписати ще одного гравця на цю ж позицію.
Нещодавно повідомлялося, що "россонері" спробують підписати Клемана Ленгле з Барселони, орендованого Астон Віллою. Проте, головний тренер бірмінгемців Унаї Емері заявив, що французький захисник потрібен йому на другу половину сезону.