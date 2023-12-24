Іспанія

Українець може змінити команду, якщо виплатять цю суму.

Іспанське видання Fichajes дізналось, за яку суму Жирона може продати Віктора Циганкова.

За інформацією джерела, українець поїде в іншу команду, якщо потенційний покупець виплатить відступні, які становлять 50 мільйонів євро.

Раніше зазначалось, що ціна на Віктора Циганкова на трансферному ринку зросла з 22 до 25 млн євро.

Нагадаємо, що Циганков — серед п’ятірки найкращих у Ла Лізі за очікуваними асистами в середньому за гру.