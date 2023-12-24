Англія

Аргентинець поскаржився на недостатню результативність підопічних.

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно висловився щодо поєдинку проти Вулвергемптона, в якому його підопічні зазнали поразки, передає офіційний сайт "синіх".

Вулвергемптон — Челсі 2:1 Відео голів та огляд матчу 24.12.2023

Аргентинський спеціаліст зазначив, що у клубі дуже розчаровані результатом матчу.

"Я вважаю, що ми заслуговували набагато більшого, ніж отримали, але ми не можемо сховатися від факту, що у такому сильному турнірі, як Прем'єр-ліга, якщо ти не вбивчий, то ти не можеш скаржитися (на результат). У першому таймі ми створили багато моментів, але не забили. Ми домінували у володінні м'ячем і не дозволили Вулвз завдати жодного удару у площину воріт у першому таймі, тож я думаю, що ми повинні були піти на перерву з іншим рахунком. У другому таймі ми допустили кілька кутових, а потім дозволили Вулвз вийти вперед. Вони були більш вбивчими, тому результат такий, який він є", — заявив Почеттіно.

Нагадаємо, у 2023 році серед топ-5 ліг лише три команди програвали більше у своїх чемпіонатах, ніж Челсі.