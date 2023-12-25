Англія

"Молотобійці" мають серйозні амбіції.

Лідер Вест Гема Джаррод Бовен озвучив цілі команди на поточний сезон.

"Манчестер Юнайтед — дійсно топкоманда у цій лізі. У другому таймі ми не здавалися, продовжували атакувати та забили. Потім, що ще важливіше, ми забили другий гол досить швидко після цього так зробили гру більш комфортною для нас в останні 10 хвилин.

З голами приходить упевненість, коли ти забиваєш кілька голів, відчуваєш, що граєш добре. Це допомагає мені. Це те, що я хотів робити цього сезону, — грати на хорошому рівні тиждень за тижнем.

Це був добрий початок сезону, завжди є куди рости. Якість у лізі цього сезону, особливо в топ-10, ймовірно, найкраща, коли мені доводилося грати за довгий час. Астон Вілла, Брайтон та Челсі — відмінні команди. Все, що ми можемо зробити, це вигравати наші матчі, але ми точно хочемо бути як мінімум у першій шістці", — сказав англієць.

Наразі Вест Гем знаходиться на шостому місці. Відставання від топчетвірки складає шість очок.