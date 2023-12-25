Англія

Критика від легенди "червоних дияволів".

Екскапітан МЮ Гарі Невілл розкритикував свій колишній клуб за невиразну гру у 2023 році. Також він прокоментував придбання 25% акцій клубу Джимом Реткліффом.

"У 2023 році Манчестер Юнайтед був абсолютною ганьбою. Час для цієї угоди дійсно невідповідний, і жодна чинна організація навіть не подумала б про це.

У будь-якому разі всього найкращого Джиму Реткліффу, і я сподіваюся, що він якимось чином зможе знайти спосіб привести клуб до ладу і знову зробити його респектабельним на полі й за його межами", – написав Невілл у соцмережі Х.

Раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед не забив у чотирьох матчах поспіль вперше з 1992 року.