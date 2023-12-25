Англія

Талановитий футболіст поповнив склад "містян".

Манчестер Сіті підписав контракт із 15-річним атакувальним півзахисником Лідса Фінлеєм Горманом. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Раніше гравець збірної Англії U-16 виступав за юніорську команду Лідса U-18, дебютувавши в ній у 14 років.

В цьому сезоні він відіграв 5 матчів, забив 2 голи та віддав 1 результативну передачу.

Раніше повідомлялось, що Манчестер Сіті наблизився до підписання талановитого аргентинського півзахисника Клаудіо Ечеверрі.