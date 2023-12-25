Англія

Невдалі виступи лондонського клубу.

Челсі програв найбільшу кількість матчів у АПЛ серед усіх інших представників турніру - повідомляє Squawka.

Поразок у лондонської команди було 19. Враховувалися як нинішня, так і попередня кампанії.

У цьому сезоні колектив Маурісіо Почеттіно поки що не виправдовує великих очікувань.

В попередньому матчі чемпіонату він поступився Вулвергемптону на виїзді.