Челсі програв найбільшу кількість матчів у АПЛ серед усіх інших представників турніру - повідомляє Squawka

Поразок у лондонської команди було 19. Враховувалися як нинішня, так і попередня кампанії. 

У цьому сезоні колектив Маурісіо Почеттіно поки що не виправдовує великих очікувань. 

В попередньому матчі чемпіонату він поступився Вулвергемптону на виїзді. 