Англія 25 грудня 2023, 15:57 Челсі програв найбільшу кількість матчів у календарному 2023 році серед усіх команд АПЛ Невдалі виступи лондонського клубу. Вулвергемптон - Челсі - Getty Images 25 грудня 2023, 15:57 Челсі програв найбільшу кількість матчів у АПЛ серед усіх інших представників турніру - повідомляє Squawka. Поразок у лондонської команди було 19. Враховувалися як нинішня, так і попередня кампанії. У цьому сезоні колектив Маурісіо Почеттіно поки що не виправдовує великих очікувань. В попередньому матчі чемпіонату він поступився Вулвергемптону на виїзді. Команди Челсі Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте