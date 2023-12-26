Англія

Наставник "Трьох Левів" готовий повернутись до клубного футболу.

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт розповів, що він готовий повернутись до роботи у клубному футболі.

"Я знаю, що міг би це зробити. Я не маю в цьому жодних сумнівів. У світовому футболі немає роботи, яка може злякати чи збентежити після збірної Англії. Немає більш високого рівня, ніде немає більшого тиску та складніших проблем.

Мені було 35 років, коли я працював у АПЛ. Ми фінішували 12-ми та 13-ми, і я не бачив нічого подібного до того, що бачу зараз. Всі говорили про Мідлсбро: "О, через нього Мідлсбро вилетів". Так, ми вилетіли на третій сезон. Але я пропрацював у АПЛ три роки.

Я пам'ятаю, як говорив із Жозе Моурінью, коли він працював у Манчестер Юнайтед. Він сказав: "Знаєш, коли ти впораєшся з роллю, яку виконуєш зараз, ти зможеш робити все, що завгодно". Я думав, що він, мабуть, має рацію, але через сім років я зовсім у цьому впевнений", – сказав Саутгейт.

Раніше повідомлялось, що Гау не зацікавлений у посаді головного тренера збірної Англії.