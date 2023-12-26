Україна

Бразильський футболіст може не повернутися до донецького клубу.

Захисник донецького Шахтаря Вітао може продовжити свої виступи у складі Інтернасьйоналя, про що повідомляє GZH, посилаючись на слова президента бразильського клубу Алессандро Барселлоса.

"Ми рухаємося до того, щоб мати стабільне положення і щоб Вітао був повноцінним гравцем нашої команди. Очевидно, що для цього є певні терміни, і ми будемо працювати заради досягнення цілі.

Ми вже працюємо над тим, щоб мати законні обставини та час для продовження його контракту та підписання Вітао на постійній основі", — сказав Барселлос в ефірі Radio Gaúcha.

Нагадаємо, Вітао був орендований Інтернасьйоналем на початку війни в Україні через нові правила ФІФА. У червні цього року оренду 23-річного бразильця було продовжено до до літа 2024 року, як і його контракт з "гірниками".

Цього сезону Вітао провів 51 поєдинок, у яких результативними діями не відзначався.