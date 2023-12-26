Капітан не допоможе Лаціо.
ЧІРО ІММОБІЛЕ, GETTY IMAGES
26 грудня 2023, 11:58
В середині січня відбудуться півфінальні матчі Суперкубка Італії: Інтер зіграє з Лаціо, а Наполі — з Фіорентиною.
Як повідомлялось раніше, капітан римського Лаціо Чіро Іммобіле отримав травму стегна у матчі Серії А проти Емполі (2:0). Після обстеження стало відомо, що на відновлення форварда піде приблизно три тижні.
Таким чином капітан Лаціо ризикує не зіграти в Суперкубку Італії, який пройде в Саудівській Аравії.
Лаціо зіграє проти Інтера 19 січня.
Нагадаємо, Іммобіле — перший гравець Серії А, який забив 100 виїзних голів.