Італія

Капітан не допоможе Лаціо.

В середині січня відбудуться півфінальні матчі Суперкубка Італії: Інтер зіграє з Лаціо, а Наполі — з Фіорентиною.

Як повідомлялось раніше, капітан римського Лаціо Чіро Іммобіле отримав травму стегна у матчі Серії А проти Емполі (2:0). Після обстеження стало відомо, що на відновлення форварда піде приблизно три тижні.

Таким чином капітан Лаціо ризикує не зіграти в Суперкубку Італії, який пройде в Саудівській Аравії.

Лаціо зіграє проти Інтера 19 січня.

Нагадаємо, Іммобіле — перший гравець Серії А, який забив 100 виїзних голів.