Англія

Нападник дебютував у турнірі у 2014 році.

Матч проти Бернлі став для правого вінгера Ліверпуля Мохамеда Салаха 250-м за час його виступів в АПЛ.

Єгиптянин дебютував у турнірі на початку лютого 2014 року, коли замінив Вілліана у домашній зустрічі Челсі з Ньюкаслом (3:0).

A look back to when we were first introduced to @MoSalah in the Premier League 💭



Today he makes his 250th league appearance! pic.twitter.com/wh1DnjtgaB — Premier League (@premierleague) December 26, 2023

У складі "синіх" в АПЛ він провів всього 13 поєдинків, в яких відзначився 2 голами і 2 асистами. На його рахунку також 149 голів і 69 асистів за Ліверпуль у 237 матчах.

Нагадаємо, у поєдинку 19 туру АПЛ Бернлі — Ліверпуль триває другий тайм. Слідкувати за подіями у ньому можна у нашій текстовій онлайн-трансляції.