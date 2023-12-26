Англія 26 грудня 2023, 21:34 Гвардіола: Якщо ми не виграємо, багато людей скажуть: криза, катастрофа. Можете сумніватися, побачимо, що буду Тренер прокоментував результати свого клубу. Хосеп Гвардіола - Getty Images 26 грудня 2023, 21:34 Хосеп Гвардіола прокоментував виступи Манчестер Сіті - повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. "Якщо ви не виграєте, виникнуть сумніви. Можуть багато людей скажуть: криза, катастрофа.. як завжди. Це добре. Сумнівайтеся..побачимо, як буде". Манчестер Сіті переміг Флуміненсе у фіналі клубного чемпіонату світу завдяки дублю і асисту Хуліана Альвареса. Люди Хосеп Гвардіола Команди Манчестер Сіті Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте