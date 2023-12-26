Англія

Тренер прокоментував результати свого клубу.

Хосеп Гвардіола прокоментував виступи Манчестер Сіті - повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

"Якщо ви не виграєте, виникнуть сумніви. Можуть багато людей скажуть: криза, катастрофа.. як завжди.

Це добре. Сумнівайтеся..побачимо, як буде".

Манчестер Сіті переміг Флуміненсе у фіналі клубного чемпіонату світу завдяки дублю і асисту Хуліана Альвареса.