Англія

Наставник "червоних дияволів" поділився своїми думками після гри з Астон Віллою.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг прокоментував перемогу своєї команди у матчі АПЛ проти Астон Вілли (3:2).

"Я дуже радий, що наші нападники забили, бо це те, що нам було потрібно. Я знаю, що вони здатні на це, Расмус, Рашфорд та Гарначо. Вони всі хороші нападники, у них є щось особливе. Вони повинні демонструвати це в кожній грі. Треба вірити в себе і бути готовим скористатися шансом.

Люди і після матчу з Вест Гемом бачили лише результат і судили щодо нього, але ми і там зіграли солідно. Я знаю, що футбол — це результат, але, як тренер, я також маю бачити гру.

У цій грі ми створили більше моментів. Я радий, що Хойлунд забив, але не має значення, хто це зробить. Зрештою, ми маємо перемагати. Дуже радий здобути три очки", — наводить слова тен Гага ВВС.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед — Астон Вілла.