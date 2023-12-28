Англія

Півзахисник дав свій коментар.

Футболіст Манчестер Сіті Бернардо Сілва вважає несправедливими критерії вручення Золотого м'яча.

"Не секрет, що сьогодні при врученні індивідуальних нагород багато що вирішує статистика. Зазвичай виграють футболісти, які забили найбільше голів. Наприклад, якщо Баварія виграє Лігу чемпіонів, то Золотий м'яч дістанеться гравцеві Баварії, який забив 40 голів за сезон.

Але я не згоден з ідеєю, що Золотий м'яч заслуговують лише ті, хто забиває, хоча у футболі саме так і працює.

Футбол – це голи, і люди святкують, коли відбувається останній дотик, але якщо говорити про футбол загалом, то до того, як м'яч вирушить у сітку, відбувається цілий процес, чи не так?”, — наводить слова Бернарду A Bola.

Зазначимо, що за кар'єру Бернарду Сілву не набирав більше 15 очок за системою "гол+пас" за сезон.