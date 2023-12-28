Англія

Англієць сподівається на успіх у другій половині сезону.

Вінгер Челсі Ноні Мадуеке прокоментував перемогу над Крістал Пелес (2:1) у 19-му турі АПЛ.

"Я впевнений у собі, коли пробиваю пенальті. Я вже забивав у цьому сезоні з 11 метрів Вімблдону. Тож коли я побачив, що після підказки VAR призначили пенальті, у мене не було сумнівів, що я його виконаю.

Сьогодні нам обов’язково потрібно було перемагати. У цій кампанії в нас вже були подібні ігри, у яких ми мали вигравати, але не змогли здобути потрібний результат. Тож я щасливий, що сьогодні ми зробили свою справу та здобули три очки.

У нас були кілька дуже хороших матчів цього сезону, коли нам просто не щастило. Те, що зараз ми перебуваємо так низько в таблиці, не означає, що ми будемо там же і наприкінці сезону", – сказав Мадуеке.

Нагадаємо, у 2023 році серед топ-5 ліг лише три команди програвали більше у своїх чемпіонатах, ніж Челсі.