Англія

Іспанський фахівець дав оцінку виступам команди після гри з Брайтоном.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета прокоментував поразку від Вест Гема (0:2) у 19-му турі АПЛ.

"Ми хочемо бути на вершині, ми дуже і дуже розчаровані. Ми настільки домінували у грі, були у дуже хорошій позиції. Сьогоднішній вечір — це розчарування. Ми повинні зібратись до дуже важливого матчу з Фулгемом.

Ми домінували протягом 100 хвилин. Коли у нас були хороші моменти, наші гравці були повністю вільні у штрафному.

Гравці доклали неймовірних зусиль. Зараз у роздягальні важка атмосфера, але через 72 години у нас наступний матч. Це футбол — нам треба покращувати гру у певних моментах", — сказав Артета.

На Football.ua доступний для перегляду огляд гри Вест Гем — Арсенал.