Англія

Коментар тренера "шпор" після несподіваної поразки в матчі АПЛ.

Головний тренер Тоттенгема Анге Постекоглу прокоментував поразку від Брайтона (2:4) у матчі 19 туру Прем'єр-ліги.

"Ми виглядали втомленими, і це можна зрозуміти, оскільки ми вже якийсь час на ходу. Гравці віддають усе. Навіть якщо вони не в найкращій фізичній формі, вони все одно роблять все, що можуть і дуже намагаються під кінець гри", – наводить слова Постекоглу інсайдер Фабріціо Романо.

Раніше повідомлялось, що Порро повторив клубний рекорд Тоттенгема в АПЛ.