Англія

Півзахисник Арсеналу дав оцінку виступам команди після гри з Брайтоном.

Капітан Арсеналу Мартін Едегор прокоментував поразку від Вест Гема (0:2) у 19-му турі АПЛ.

"Я думаю, що ми створили більш ніж достатньо моментів, щоб забити голи та перемогти. Бракувало дрібних деталей, останнього пасу чи точності на завершення.

Ми маємо зробити з цього урок. Нам треба грати краще та гостріше перед воротами суперника.

Голи, які ми пропустили, далися супернику надто легко. Результат матчів вирішується у штрафному майданчику, перед воротами. Сьогодні ми недостатньо добре зіграли.

Це була остання домашня гра в цьому році, ми хотіли поставити ефектну точку. Але сьогодні не був наш день. Нам треба подивитися на себе збоку, здобути урок і рухатися далі", – сказав капітан "канонірів".

На Football.ua доступний для перегляду огляд гри Вест Гем — Арсенал.