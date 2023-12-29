Англія

Неоднозначне рішення.

Колишній рефері АПЛ Марк Клаттенбург запропонував чіпувати м'ячі. Його слова наводить goal.com.

"Просто встановіть чіп у м'яч. Якщо м'яч буде чіпований, як це робиться, скажемо, на великих турнірах, що, можливо, і відбудеться в майбутньому... Якщо чіп буде в м'ячі, судді зможуть чітко визначити вийшов він з гри чи ні", — сказав Клаттенбург.