Неоднозначне рішення.
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29 грудня 2023, 20:46
Колишній рефері АПЛ Марк Клаттенбург запропонував чіпувати м'ячі. Його слова наводить goal.com.
"Просто встановіть чіп у м'яч. Якщо м'яч буде чіпований, як це робиться, скажемо, на великих турнірах, що, можливо, і відбудеться в майбутньому... Якщо чіп буде в м'ячі, судді зможуть чітко визначити вийшов він з гри чи ні", — сказав Клаттенбург.
Приводом став спірний епізод у матчі 19-го туру АПЛ між Арсеналом та Вест Гемом (0:2)
. На 13-й хвилині зустрічі півзахисник Томаш Соучек скористався передачею Джаррода Бовена та вразив ворота "канонірів". Пас англієць віддавав після можливого виходу м'яча за межі поля. Головний суддя Майкл Олівер проконсультувався з відеоасистентом і вирішив зарахувати гол.