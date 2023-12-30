Завершився ще один поєдинок 20 туру чемпіонату Англії.
Манчестер Сіті - Шеффілд Юнайтед, Getty Images
30 грудня 2023, 18:56
У рамках двадцятого туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті приймав Шеффілд Юнайтед на Етіхад Стедіум.
У першому таймі вперед господарів поля вивів Родрі. Подвоїти перевагу манкуніанцям вдалося у другій половині зустрічі — відзначився Альварес. У підсумку, підопічні Гвардіоли не дозволили гостям із Шеффілда відповісти на їхні результативні удари і здобули чергові три очки.
Манчестер Сіті — Шеффілд Юнайтед 2:0
Голи: Родрі, 14, Альварес, 61
Попередження: Ковачич, 43 — Богл, 89
Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер (Діаш, 68), Аканджі, Аке, Гвардіол — Ковачич (Льюїс, 68), Родрі — Сілва, Фоден, Гріліш (Бобб, 52) — Альварес
Шеффілд Юнайтед: Фодерінгем — Болдок, Робінсон, Трасті — Богл, Норвуд, Соуза, Томас (Норрінгтон-Девіс, 90) — Сліман (Брюстер, 67), Осула (Арчер, 67) — Брукс (Озборн, 80)