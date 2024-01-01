Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 20-го туру чемпіонату Англії, який пройде 1 січня і розпочнеться о 22:00.

У першому матчі англійської Прем'єр-ліги у новому 2024 році, який пройде в рамках 19 туру, на нас чекає протистояння між Ліверпулем та Ньюкаслом, яке пройде на стадіоні Енфілд.

[*] — поточна позиція в таблиці АПЛ

ПОНЕДІЛОК, 1 СІЧНЯ, 22:00. ЕНФІЛД, ЛІВЕРПУЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Ліверпуль за підсумками минулого туру знову отримав можливість відчути себе одноосібним лідером таблиці АПЛ в результаті домашньої поразки Арсеналу в лондонському дербі з Вест Гемом. Отже, мерсісайдці на екваторі розіграшу англійської першості також отримали формальний статус т. з. "зимового чемпіона", і новий 2024 рік підопічні Юргена Клоппа зустріли в цьому ж амплуа завдяки черговій втраті очок від Арсеналу.

Перший поєдинок в англійській Прем'єр-лізі в 2024 році Ліверпулю доведеться провести з Ньюкаслом за підтримки власних трибун на Енфілді, який можна вважати справжньою фортецею для "червоних". Домашня серія Ліверпуля в АПЛ триває вже 21 матч поспіль (16 перемог та 5 нічиїх), тоді як остання поразка датована кінцем жовтня 2022 року у матчі з Лідсом. І нехай колектив Клоппа втрачав очки у двох із трьох останніх зустрічей чемпіонату через нічиї з Арсеналом та Манчестер Юнайтед, але гра мерсісайдців виглядає дуже впевненою на поточному етапі.

Що можна зараз сказати про Ньюкасл? Команду Едді Гау відверто шкода через таку величезну кількість травм, вильоту з Ліги чемпіонів на тлі спірного пенальті на останніх хвилинах у Парижі і як наслідок повного фізичного виснаження складу, що рано чи пізно мало статися. Інший момент, що за це виснаження "сороки" не отримали нічого ні в Лізі чемпіонів, ні в АПЛ, ні навіть у Кубку англійської ліги. Так ще саме гравцям Ньюкасла доведеться грати першого числа нового 2024 року — пряма одне суцільне невезіння.

Зрештою, Ньюкасл у своїх останніх п'яти матчах АПЛ зазнав чотирьох поразок, починаючи від розгромних від Тоттенгема (1:4) і Евертона (0:3), та закінчуючи невдачами навіть проти команд нижньої частини таблиці в особі Лутона (0:1) та Ноттінгем Форест (1:3). Єдине, чим можуть похвалитися "сороки" за останній час, — це впевнена перемога над Фулгемом, але потім дивишся на турнірну таблицю, а там — дев'яте місце на тлі дихаючих у спину Челсі, Вулвергемптона і Борнмута. Загалом, прогнози щодо потенційного успіху "сорок" сьогодні на Енфілді не дуже втішні.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Юргена Клоппа. Так, на перемогу Ліверпуля пропонується коефіцієнт 1,49, тоді як потенційний успіх Ньюкасла оцінюється показником 6,50. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5,00.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Ліверпуль: Аллісон — Александер-Арнольд, Кванса, ван Дейк, Гомес — Собослаї, Ендо, Елліотт — Салах, Нуньєс, Жота

Ньюкасл Юнайтед: Дубравка — Тріпп'єр, Шер, Ботман, Лівраменто — Майлі, Бруно Гімараес, Жоелінтон — Гордон, Вілсон, Ісак

Не зіграють: Матіп, Тіаго, Робертсон, Цимікас, Мак Аллістер, Байчетич — Поуп, Мерфі, Барнс, Віллок, Андерсон, Ласеллс, Манкільо, Таргетт, Тоналі

Під питанням: Адама Траоре, Рім — ...

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