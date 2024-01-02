Україна

29-річний білорус відправляється до Казахстану.

Пресслужба ковалівського Колоса повідомила, що захисник Ніколай Золотов залишив команду.

Угода між ковалівським клубом та гравцем була припинена достроково за обопільною згодою сторін.

Білоруський захисник продовжить свою кар'єру у Казахстані, де вже був представлений командою Елимай.

Також сьогодні стало відомо, що Мякушко залишив Колос.