Україна 02 січня 2024, 17:59 Золотов залишив Колос та приєднається до казахстанського Елимая 29-річний білорус відправляється до Казахстану. Ніколай Золотов, Колос 02 січня 2024, 17:59 Пресслужба ковалівського Колоса повідомила, що захисник Ніколай Золотов залишив команду. Угода між ковалівським клубом та гравцем була припинена достроково за обопільною згодою сторін. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FC Kolos Kovalivka (@fckoloskovalivka) Білоруський захисник продовжить свою кар'єру у Казахстані, де вже був представлений командою Елимай. Також сьогодні стало відомо, що Мякушко залишив Колос. Люди Микола Золотов Команди Колос Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте