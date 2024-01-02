Пресслужба ковалівського Колоса повідомила, що захисник Ніколай Золотов залишив команду.

Угода між ковалівським клубом та гравцем була припинена достроково за обопільною згодою сторін.

 

Білоруський захисник продовжить свою кар'єру у Казахстані, де вже був представлений командою Елимай.

Також сьогодні стало відомо, що Мякушко залишив Колос.