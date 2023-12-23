Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу англійської Прем'єр-ліги, що відбувся 23 грудня 2023 року, 14:30.

У рамках вісімнадцятого туру англійської Прем'єр-ліги Вест Гем розібрався з Манчестер Юнайтед на Лондон Стедіум.

У першому таймі команди не зуміли порадувати глядачів результативними ударами. Всі голи було забито протягом шести хвилин другої половини матчу. Господарі поля здобули бажані три очки завдяки Боуену та Кудусу, які відзначилися на 72-й та 78-й хвилинах.

До вашої уваги відео кращих моментів Вест Гем — Манчестер Юнайтед в англійській Прем'єр-лізі-2023/24:

Вест Гем — Манчестер Юнайтед 2:0

Голи: Боуен, 72, Кудус, 78

Вест Гем: Ареола — Цоуфал, Мавропанос, Зума, Емерсон — Альварес, Соучек — Кудус (Джонсон, 90+3), Ворд-Праус, Пакета — Боуен (Форнальс, 88)

Манчестер Юнайтед: Онана — Ван-Біссака, Камбвала (Регілон, 84), Еванс, Шоу — Мактоміней, Мейну — Антоні (Пеллістрі, 76), Фернандеш, Гарначо (Еріксен, 84) — Гойлунд (Рашфорд, 57)

Попередження: Кудус, Пакета — Еванс, Фернандеш, Шоу