Англія

Невідомо, наскільки ймовірно, що гравець змінить клубну прописку взимку.

Центральний захисник Вест Гема Наєф Агерд опинився у сфері інтересів клубів чемпіонату Саудівської Аравії, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

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Неназвані саудівські клуби звернулися до "молотобійців" щодо потенційного переходу 27-річного марокканця. Зазначається, що сам гравець дуже щасливий в АПЛ.

За даними Романо, Рома та Мілан також зробили запити, але трансфер захисника до цих клубів неможливий з фінансової точки зору — Вест Гем не погодиться віддати Агерда в оренду.

У цьому сезоні він вже взяв участь у 21 матчі Вест Гема у всіх турнірах, відзначившись 2 голами та асистом.

Контракт Агерда з лондонцями розраховано до кінця червня 2027 року. Портал transfermarkt оцінює його у 38 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Монако випереджає три клуби Серії А у боротьбі за іншого захисника Вест Гема.