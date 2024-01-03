Керманич Жирони зацікавив босів "сорок".
Мічел, Getty Images
03 січня 2024, 21:21
Успіхи Жирони у першій половині сезону-2023/24 не залишилися без уваги провідних європейських клубів, що стосується й головного тренера каталонців Мічела.
Як повідомляє Marca, 48-річний іспанський фахівець всерйоз зацікавив керівництво Ньюкасл Юнайтед, яке готове довірити йому проєкт "сорок" у разі звільнення Едді Гау.
Відзначимо, що в англійській Прем'єр-лізі вже працюють низка іспанських фахівців, включно з Хосепом Гвардіолою з Манчестер Сіті, Мікелем Артетою з лондонського Арсенала, Андоні Іраолою з Борнмута та Унаї Емері з Астон Вілли.