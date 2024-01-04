Англія

Суперфорвард допоможе своїй команді на футбольному полі.

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд відновив тренування після травми стопи. Про це повідомляє пресслужба "містян".

Голанд перебуває поза грою з поразки 0:1 від Астон Вілли 6 грудня. Вчора 23-річного норвежця помітили на тренуванні Сіті напередодні матчу 3-го раунду Кубка Англії проти Гаддерсфілда.

Також одужує Жеремі Доку, який пропустив вісім останніх матчів через пошкодження м'язового характеру.

Раніше повідомлялось, що Голанд — найкращий гравець 2023 року за версією IFFHS.