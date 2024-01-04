Франція

Форвард ПСЖ прокоментував цікавий досвід у своїй кар’єрі.

Напередодні Парі Сен-Жермен здобув перемогу над Тулузою в матчі за Суперкубок Франції-2024.

ПСЖ — Тулуза 2:0 Відео голів та огляд матчу Суперкубка Франції

Нападник "червоно-синіх" Кіліан Мбаппе після завершення гри відповідав на будь-які питання, більшість із яких навіть не були пов’язані з подіями на футбольному полі в цей вечір.

Зокрема, форварда розпитали про досвід виступів у одній команді з восьмиразовим володарем Золотого м’яча Ліонелем Мессі, який він мав упродовж двох років.

"Ти завжди будеш сумувати через те, що більше не гратимеш із Мессі в одній команді.

Для такого нападника, як я, який любить використовувати простір, із Лео завжди була гарантія, що м’яч опиниться в мене в ногах.

Це була розкіш, яку тільки він міг собі дозволити. Окрім того, грати з Мессі — це було щось особливе", — заявив французький виконавець.

Наступний матч Парі Сен-Жермен проведе в гостях у Ревеля в рамках 1/32 фіналу Кубка Франції.