Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Італії, що відбувся 4 січня 2023 року, 20:15.

У 19-му турі Ла Ліги Севілья на своєму полі приймала Атлетік. Баски вважались фаворитами і довели це на футбольному полі. Голи Весги та Паредеса змусили Севілью капітулювати — 0:2.

Третя суха перемога поспіль дозволила Атлетіку обійти Атлетіко та піднятись на четверте місце. Його опоненти перебувають на 16 позиції.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Севілья — Атлетік в Ла Лізі-2023/24:

Севілья — Атлетік 0:2

Голи: Весга, 30, Паредес, 76

Севілья: Дмітрович — Баде (Янузай, 65), Рамос, Салас — Санчес (Ньянзу, 65), Соу (Торрес, 65), Сусо, Гудель (Ракітич, 41), Педроса (Маркан, 80) — Окампос, Мір

Атлетік: Сімон — Лекуе, Вівіан, Паредес, Берчіче — Галаррета (Еррера, 69), Весга (Гомес, 74) — Н. Вільямс (Арес, 80), Сансет (Прадос, 69), Беренгер — Гурусета (Гарсія, 74)

Попередження: Соу, Ракітич, Маркан — Гарсія