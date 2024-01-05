Іспанія

Головний тренер Барселони Хаві оцінив виступ своєї команди в матчі 19-го туру чемпіонату Іспанії проти Лас-Пальмаса (2:1).

У 19-му турі Ла Ліги Барселона здолала Лас-Пальмас (2:1) завдяки голу Ілкая Гюндогана з пенальті в компенсований до другого тайму час. Наставник "блаугранас" Хаві прокоментував тяжку перемогу.

"Нам не вдавалися глибокі передачі. Але у другому таймі ми попрацювали на цьому, команда розуміє цей аспект, адже ми його тренували. Однак так склалась гра.

Після втрат ми добре діяли у пресингу. Думаю, ми грали на перемогу та заслужено перемогли", – зазначив головний тренер Барселони.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Лас-Пальмас — Барселона в Ла Лізі.