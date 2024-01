Вчора, 4 грудня, керманич Атлетіка Ернесто Вальверде провів 500-й матч у своїй тренерській кар'єрі у Ла Лізі, повідомляє OptaJose.

Севілья — Атлетік 0:2 Відео голів та огляд матчу 04.01.2024

Іспанський 59-річний спеціаліст став сьомим тренером, якому вдалося досягти позначки у 500 матчів у цьому турнірі. Лідером є легенда мадридського Атлетіко Луїс Арагонес (756 поєдинків).

Протягом цього сезону Вальверде має всі шанси наздогнати Хав'єра Клементе та Хоакіна Капарроса, на рахунку яких 511 та 510 матчів у Ла Лізі в якості тренерів.

500 — Coaches to have reached 500 games managed in @LaLigaEN history:



756 — Luis Aragonés

612 — Javier Irureta

608 — Miguel Muñoz

544 — Víctor Fernández

511 — Javier Clemente

510 — Joaquín Caparrós

500 — ERNESTO VALVERDE



Legends. 📖 pic.twitter.com/GGiSRlq0pQ