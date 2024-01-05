Іспанія

Солідне досягнення для іспанського спеціаліста.

Вчора, 4 грудня, керманич Атлетіка Ернесто Вальверде провів 500-й матч у своїй тренерській кар'єрі у Ла Лізі, повідомляє OptaJose.

Севілья — Атлетік 0:2 Відео голів та огляд матчу 04.01.2024

Іспанський 59-річний спеціаліст став сьомим тренером, якому вдалося досягти позначки у 500 матчів у цьому турнірі. Лідером є легенда мадридського Атлетіко Луїс Арагонес (756 поєдинків).

Протягом цього сезону Вальверде має всі шанси наздогнати Хав'єра Клементе та Хоакіна Капарроса, на рахунку яких 511 та 510 матчів у Ла Лізі в якості тренерів.

500 — Coaches to have reached 500 games managed in @LaLigaEN history:



756 — Luis Aragonés

612 — Javier Irureta

608 — Miguel Muñoz

544 — Víctor Fernández

511 — Javier Clemente

510 — Joaquín Caparrós

500 — ERNESTO VALVERDE



Legends. 📖 pic.twitter.com/GGiSRlq0pQ — OptaJose (@OptaJose) January 5, 2024

Зазначимо, що у 285 з 500 поєдинків у чемпіонаті Іспанії Вальверде очолював саме Атлетік. Протягом 95 матчів він був тренером Барселони, ще 120 зустрічей сумарно 59-річний спеціаліст провів на чолі Еспаньйола, Валенсії та Вільярреала.

Контракт Вальверде з Атлетіком розраховано до кінця червня 2024 року. За підсумками першого кола Ла Ліги-2023/24 клуб із Більбао посідає четверту сходинку турнірної таблиці.