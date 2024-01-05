Англія

Нападник зараз виступає у німецькій Бундеслізі.

Центральний нападник Давід Фофана, який наразі перебуває в оренді у берлінському Уніоні, може достроково повернутися до Челсі, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

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Очікується, що 21-річного івуарійця відкличуть з оренди, але потім він знову тимчасово піде з клубу. За даними порталу Relevo, підписати гравця хоче Севілья.

У цьому сезоні він вже взяв участь у 17 матчах німецького клубу, відзначившись 2 голами та асистом. Його контракт із Челсі розраховано до кінця червня 2029 року.

Нагадаємо, нещодавно "сині" відкликали з оренди півзахисника Андрея Сантоса.