Англія

Французький форвард Челсі знову травмувався та пропустить нетривалий термін.

Нападник Челсі Крістофер Нкунку зазнав нової травми, повідомляє журналіст Рахман Осман.

Головний тренер "синіх" Маурісіо Почеттіно повідомив, що Нкунку отримав травму стегна під час тренування. Тому француз пропустив матч проти Престона (4:0) в Кубку Англії.

Джерело повідомляє, що через нове пошкодження Нкунку може пропустити до трьох тижнів.

Нагадаємо, значну частину першої половини сезону він також пропустив через пошкодження. За нову команду на цей момент у нього лише чотири гри і забив один гол.

На Football.ua доступно відео голів та огляд матчу Челсі — Престон.