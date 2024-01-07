Англія

"Молотобійців" також пов'язують із Джонатаном Та з Баєра.

Капітан Вулвергемптона, центральний захисник Макс Кілман може опинитися у Вест Гемі, якщо з нього піде Наєф Агерд, повідомляє видання Thе Guardian.

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Раніше повідомлялося, що саудівські клуби зверталися до лондонців щодо центрального захисника Наєфа Агерда. За даними The Guardian, головний тренер Вест Гема Девід Моєс не проти відходу 27-річного марокканця, якщо клуб знайде відповідну заміну.

У Лондоні усвідомлюють, що підписання 26-річного англійця Кілмана може обійтися їм недешево. Гравець українського походження підписав новий п'ятирічний контракт із Вулвз минулого літа і клуб може вимагати посеред сезону щонайменше 40 мільйонів фунтів стерлінгів за свого капітана.

У цьому сезоні Кілман вже взяв участь у 22 матчах "вовків" у всіх турнірах, відзначившись голом у ворота Евертона у рамках АПЛ.

Цілями "молотобійців" серед центральних захисників також є Джонатан Та з Баєра, Джо Ворролл із Ноттінгем Форест і Ронні Едвардс з Пітерборо Юнайтед.

Нагадаємо, повідомлялося, що Вулвергемптон може орендувати центрального нападника Вест Гема Денні Інгза, а самі лондонці також зацікавлені у підсиленні своєї атаки капітаном Аякса.