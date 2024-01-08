Англія

Керманич Арсенала не впевнений у тому, що його команда оформить трансфер нового нападника.

У рамках 1/32 фіналу Кубка Англії лондонський Арсенал зазнав поразки від Ліверпуля.

Головний тренер "канонірів" Мікель Артета після цього протистояння відповів на питання щодо можливого підписання нового нападника у зимове трансферне вікно.

"Підписання нового форварда? Наразі це виглядає нереалістично. Моя робота полягає в тому, щоб вдосконалювати наших гравців та досягати з ними кращих результатів", — цитує слова Мікеля Артети talkSPORT.

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