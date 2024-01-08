Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Іспанії, що відбувся 7 січня 2024 року, 22:00.
Малага — Реал Сосьєдад, getty images
08 січня 2024, 10:59
У рамках 1/16 фіналу Кубка Іспанії Малага приймала на своєму полі Реал Сосьєдад та зазнала поразки.
Володаря путівки до наступного раунду турніру визначив автогол Галілеа, який прийшовся на 49-ту хвилину зустрічі.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Малага — Реал Сосьєдад в 1/16 фіналу Кубка Іспанії-2023/24:
Малага — Реал Сосьєдад 0:1
Гол: Галілеа, 49 (автогол).
Реал Сосьєдад: Марреро, Одріосола (Елустондо, 79), Ле Норман, Субельдія, Муньос (Тірні, 79), Мендес, Меріно, Субіменді (Туррієнтес, 46), Захарян (Фернандес, 46), Оярсабаль, Барренечеа (Магунаселая, 72).