Італія

Функціонер прокоментував останні скандальні епізоди.

У італійському футболі останнім часом з’явилось дуже багато питань роботи VAR, і хоче арбітри в цій країні припускаються значно меншої кількості помилок, аніж у тій самій Англії, кількість спірних рішень усе одно неухильно зростає.

Саме тому в країні вигадали проводити передачу Open VAR та телебаченні, куди запрошують очільника суддівського корпусу Андреа Джервазоні, і той на широкий загал розповідає про деталі ухвалення арбітрами того чи іншого рішення.

"Ми залишились не дуже задоволеними роботою арбітрів цими вихідними. Один із неоднозначних епізодів мав місце у матчі Інтера та Верони.

Інтер — Верона 2:1 Відео голів та огляд матчу 06.01.2024

Ми ще сядемо й спокійно це розберемо цей момент, тому що маємо зрозуміти, чому не було втручання головного арбітра та VAR. Це була помилка, цей гол точно слід було скасувати.

Ми прослухаємо аудіо записи і поговоримо з арбітром VAR Луїджі Наскою. Ми повинні зрозуміти, чи він вирішив. Бастоні навмисно б’є гравця суперників.

Інший епізод — теж за участі Інтера, але в матчі проти Дженоа.

Дженоа — Інтер 1:1 Відео голів та огляд матчу 29.12.2023

Уся увага на Біссека. Можливий фол, можлива гра рукою, можливий офсайд. Поштовх двома руками повинен бути переглянутий на повторі. Але Ірраті в Генуї вважав, що поштовх був занадто легким.

Як комітет ми вирішили, що через поштовх суперника двома руками VAR повинен скасовувати голи. Цей м’яч також потрібно було не зараховувати, і я думаю, що арбітр мав би скасувати його.

Майстерність Ірраті полягає в тому, щоб оцінювати ситуації в реальному часі, він зафіксував незначний поштовх у матчі Верона — Лаціо. Схожі епізоди, але рішення арбітр ухвалив різні", — заявив функціонер.

Нагадаємо, що головний тренер міланського Інтера Сімоне Індзагі залишився задоволеним 48 очками, які здобула його команда в першій половині сезону.