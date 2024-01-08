Німеччина

Італійський захисник може стати одноклубником Руслана Маліновського.

Захисник берлінського Уніона Леонардо Бонуччі продовжує обмірковувати своє найближче майбутнє. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра у своєму твіттері.

За інформацією джерела, у послугах 36-річного італійця зацікавлений Фенербахче, який вже контактував із футболістом.

Проте наголошується, що сам Леонардо схиляється до переходу до Дженоа, де виступає українець Руслан Маліновський.

На думку італійця, рівень матчів у Серії А може допомогти йому повернутися до складу збірної Італії на Євро-2024.

Зазначимо, що за останні вісім матчів Бонуччі лише раз потрапив до основного складу Уніона. На його рахунку 10 поєдинків, у яких він забив один гол.