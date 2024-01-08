Англія

Аргентинський нападник Роми Пауло Дібала може опинитись на Стемфорд Брідж.

Пауло Дібала влітку 2022 року в якості вільного агента перейшов із туринського Ювентуса до Роми й одразу став важливим гравцем для команди Жозе Моурінью. Проте в контракті аргентинця прописана доволі низька клаусула. Вона складає 12 млн євро до 15 січня поточного року.

Цим хочуть скористатись низка клубів. Зокрема, Челсі, який відчуває проблеми в лінії атаки. Однак Рома не хоче відпускати аргентинця і сподівається продовжити з нападником контракт.

Втім, влітку цього року, а саме в період з 1 по 31 липня, пункт про викуп Дібали за 12 мільйонів євро також буде діяти, якщо той залишиться у Ромі цієї зими.

У поточному сезоні Пауло Дібала провів за Рому 16 поєдинків у всіх турнірах, в яких він забив 5 голів та віддав 6 результативних передач.