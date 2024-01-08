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Віднині Алан Ауссі виступатиме в чемпіонаті Румунії.

ЧФР Клуж на своєму офіційному сайті оголосив про підписання 22-річного українського захисника Алана Ауссі.

Термін контракту між румунським клубом та українським оборонцем не розголошується.

Попереднім клубом Ауссі була іспанська Понферрадіна, за яку 22-річний українець не зіграв жодного матчу.

Ауссі є вихованцем академій Шахтаря та Динамо, але у складі київського клубу не провів жодного поєдинку. До цього 22-річний гравець захищав кольори Торпедо-Белаз, Словану з Лібереця, Вереса, а також вірменського Пюніка.

Нагадаємо, нещодавно ЧФР Клуж розірвав контракт із Коноплянкою.