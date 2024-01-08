Англія

Бразилець пропустив кубковий матч, щоб повністю відновитись.

Нападник Арсеналу Габріель Жезус має бути готовим до наступного матчу "канонірів". Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 26-річний бразилець пропустив минулий матч у Кубку Англії проти Ліверпуля (0:2) у якості запобіжного заходу.

Зазначається, що пошкодження футболіста виявилося несерйозним і він має бути готовим до найближчої гри.

Нинішнього сезону Жезус провів 21 матч, у яких забив сім голів та віддав три гольові передачі.

Свій наступний матч Арсенал проведе проти Крістал Пелес в АПЛ. Гра відбудеться 20 січня о 14:30 за київським часом.