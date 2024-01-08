Бразилець пропустив кубковий матч, щоб повністю відновитись.
Габріель Жезус, Getty Images
08 січня 2024, 18:47
Нападник Арсеналу Габріель Жезус має бути готовим до наступного матчу "канонірів". Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, 26-річний бразилець пропустив минулий матч у Кубку Англії проти Ліверпуля (0:2) у якості запобіжного заходу.
Зазначається, що пошкодження футболіста виявилося несерйозним і він має бути готовим до найближчої гри.
Нинішнього сезону Жезус провів 21 матч, у яких забив сім голів та віддав три гольові передачі.
Свій наступний матч Арсенал проведе проти Крістал Пелес в АПЛ. Гра відбудеться 20 січня о 14:30 за київським часом.