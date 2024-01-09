Англія

Гравець хоче отримувати більше ігрового часу.

Лестер може придбати Стефано Сенсі і підсилити свій склад.

Головний тренер англійського клубу Енцо Мареска є шанувальником таланту півзахисника і хоче попрацювати з ним. Наразі англійський колектив намагається повернутися з Чемпіоншипу до АПЛ.

Гравець не відіграє важливу роль у Інтері, до якого перейшов із Сассуоло у 2020 році. Італійський гранд вже відправляв його в оренди у Сампдорію і Монцу, тому може погодитися на цей варіант.

Цього сезону він провів 4 матчі в усіх можливих турнірах.