Гравець хоче отримувати більше ігрового часу.
Стефано Сенсі - Getty Images
09 січня 2024, 16:34
Лестер може придбати Стефано Сенсі і підсилити свій склад.
Головний тренер англійського клубу Енцо Мареска є шанувальником таланту півзахисника і хоче попрацювати з ним. Наразі англійський колектив намагається повернутися з Чемпіоншипу до АПЛ.
Гравець не відіграє важливу роль у Інтері, до якого перейшов із Сассуоло у 2020 році. Італійський гранд вже відправляв його в оренди у Сампдорію і Монцу, тому може погодитися на цей варіант.
Цього сезону він провів 4 матчі в усіх можливих турнірах.