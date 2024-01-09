Німеччина

Артем Степанов уже зарекомендував себе на молодіжному рівні.

Пресслужба Баєра відзвітувала про продовження контракту з українським нападником Артемом Степановим.

Стара угода з 16-річним гравцем спливала наступного літа, а нова угода розрахована до літа 2027 року.

"Я щасливий бути частиною великої команди Баєра. Дякую за вашу довіру", — написав форвард в Instagram.

Влітку 2022 року Степанов перейшов до Баєра на правах вільного агента. До цього він був у структурі Шахтаря.

В поточному сезоні Степанов забив дев'ять голів за 16 ігор у рамках зони Захід Бундесліги U-17.